Jur Clabbers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jur Clabbers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jur Clabbers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jur Clabbers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jur Clabbers 25 Ocak 2002 tarihinde Venlo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jur Clabbers Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Batz & Bialas Young Talents yapmaktadır. Jur Clabbers, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jur Clabbers'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jur Clabbers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jur Clabbers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında VVV-Venlo U17

1 Temmuz 2019 yılında VVV U19

1 Temmuz 2020 yılında VVV-Venlo U21

Jur Clabbers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jur Clabbers şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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