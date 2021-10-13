Arz Talep Dengesi ne demek, TDK'ya göre Arz Talep Dengesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bu seçim çok adayla alınabilirDingi ne demek, TDK'ya göre Dingi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hemati ne demek, TDK'ya göre Hemati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Engizisyon ne demek, TDK'ya göre Engizisyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?13 Ekim 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Biden'ın politikasını başarısız bulan Trump'tan mesaj: Beni hala özlemediniz mi?Paparazi ne demek, TDK'ya göre Paparazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstiğfar ne demek, TDK'ya göre İstiğfar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Juro ne demek, TDK'ya göre Juro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Juro ne demek, TDK'ya göre Juro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Juro ne demek, TDK'ya göre Juro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Juro kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Juro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Juro nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Juro kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Juro ne demek, TDK'ya göre Juro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Juro ne demek? Juro TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi juro kelimesi. Peki juro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre juro nedir, juro kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

JURO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Juro kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Juro kelimesi (Juro kökenlidir.

TDK'ya göre juro kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkinci Çağın triyasla kretase arasında kalan dönemi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT