Juro ne demek, TDK'ya göre Juro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Juro ne demek? Juro TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi juro kelimesi. Peki juro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre juro nedir, juro kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JURO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Juro kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Juro kelimesi (Juro kökenlidir.

TDK'ya göre juro kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkinci Çağın triyasla kretase arasında kalan dönemi

