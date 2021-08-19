İçecek sektörünün sevilen meyve suyu markalarından biri olan Juss, yeni reklam filminde oynayan kadının kim olduğu merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Juss reklamında oynayan kadın kimdir? Öykü Gürman kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtına yer verirken ayrıca Juss 2021 reklamı Juss kimin , Juss nedir, ne demektir? Juss fabrikaları nerede, sahibi kimdir? Sorularının cevabını da derledik. İşte detaylar...

JUSS REKLAMINDA OYNAYAN KADIN KİMDİR? ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Juss meyve suyunun reklamında oynamasıyla merak edilen kadın, oyuncu Öykü Gürman’dır. Öykü Gürman şarkıcı ve oyunculuk yapmaktadır. Evlerinin Önü Boyalı Direk ve Kül isimli şarkılarıyla tanınan Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisi ile de oldukça tanınan bir kişi olmuştur. Son olarak Juss Meyve Suyu’nun reklam yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Gürman Türk pop ve flamenco şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan Gürman video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş[kaynak belirtilmeli], albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

ÖYKÜ GÜRMAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Yavuz Bingöl ile 4 Ağustos 2015 tarihinde evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.

ÖYKÜ GÜRMAN ŞARKILARI

Albümler

Öykü ve Berk olarak

Kısmet (albüm) (2007) / Pasaj Müzik

İki Arada (albüm) (2009) / Pasaj Müzik

Öykü Gürman olarak

Bir Başka (2011) / Pasaj Müzik

Rüya Bitti (2015) / Pasaj Müzik

Single'ları

"Nem Alacak Felek Benim" (2014)

"Düşün Beni" (2018)

"Ay Işığı" (Koliva ile) (2019)

"Deniz Gözlüm" (2020)

"Yine Sevenler Sevsin" (2020)

"Nació la Luna" (Berk Gürman ile) (2021)

Video klipler

Öykü ve Berk olarak

Evlerinin Önü Boyalı Direk, Yayınlanma: Aralık 2007

Leyla

Seni Ben Unutmak İstemedim Ki, Yayınlanma: Nisan 2010

Geceler Düşman, Yayınlanma: Eylül 2009

Aman geze geze 2008

Gönül Arsızı 2010

JUSS NEDİR, NE DEMEKTİR?

İçecek markası olan Juss ne demek olduğu merak ediliyor. Juss haklı anlamına gelmektedir.

JUSS FABRİKALARI NEREDE, SAHİBİ KİMDİR?

İçeçek sektörünün güçlü temsilcilerinden1997’den beri faaliyet gösteren Oğuz Gıda, Aslanoba Şirketler Grubu’na ait Juss Meyve Suyu markasını tüm üretim makineleri ile birlikte satın aldı.

Adana, Sakarya ve Bolu’daki üç ayrı fabrikanın yanı sıra yeni yatırımlarıyla da istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Son olarak Juss markasını da bünyesine dahil eden Oğuz Gıda, sektördeki yükselişi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.