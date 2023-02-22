Justin Araujo Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Araujo Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Araujo Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Araujo Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Araujo Wilson 26 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Araujo Wilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mix B.V. yapmaktadır. Justin Araujo Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 26 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Justin Araujo Wilson'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justin Araujo Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Araujo Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Araujo Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Araujo Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2020 yılında Jihlava

Justin Araujo Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Araujo Wilson şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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