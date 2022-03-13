Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'den kötü haber! Felç belirtileri gösterince hastaneye kaldırıldı!

25 yaşındaki Amerikalı model, perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı ederken rahatsızlandığını ve acile kaldırıldığını açıkladı. Instagram’ından açıklama yapan Bieber, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” ifadelerini kullandı.

"BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ"

Baldwin başına gelenleri şu sözlerle anlattı;

“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim”