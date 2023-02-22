Justin Ferizaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Ferizaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Ferizaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Ferizaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Ferizaj 13 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. İrlanda,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Ferizaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Justin Ferizaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 27 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Ferizaj'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Ferizaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Ferizaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Ferizaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Ferizaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mayıs 2022 yılında Shamrock Rovers

Justin Ferizaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Ferizaj şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Justin Ferizaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İrlanda U15 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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