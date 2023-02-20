Justin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justin Garces ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Garces 23 Ağustos 2000 tarihinde Miami, Florida şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Justin Jordan Garces şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Garces Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Garces'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justin Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Justin Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında UCLA Bruins

10 Ocak 2022 yılında Atlanta

25 Şubat 2022 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2022 yılında Atlanta

Justin Garces kimdir

Justin Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Garces şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kendall SC, Atlanta United

Justin Garces Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Justin Garces nereli

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