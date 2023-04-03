Justin Schweitzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Schweitzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Schweitzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Justin Schweitzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Justin Schweitzer 13 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Justin Schweitzer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Justin Schweitzer'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Justin Schweitzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Justin Schweitzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Justin Schweitzer şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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