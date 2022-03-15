Juventus 0–3 Villareal | Maç sonucu
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus ile Villareal Şampiyonlar Ligi karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 3-0'lık net skorla geçerek son 8 takım arasına girdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.
İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.
Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.
Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.