Juventus'un yeni hocası Andrea Pirlo oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Lyon'u 2-1 yenmesine karşın elendi ve kupaya veda etti. Turun geçilememesi büyük hayal kırıklığı yaşatırken teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verildi. Sarri'nin ardından takımın başına kimin geçeceği merak edilirken yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Pirlo ile iki yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

ANDREA PİRLO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Futbolculuk kariyerinde 2011-2015 yıllarında Juventus forması giyen Pirlo, bu dönemde 4 Serie A, birer kez de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Pirlo, İtalya Milli Takımı'yla da 2006 Dünya Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.

Siyah-beyazlı kulüp, 30 Temmuz'da Pirlo'yu 23 yaş altı takımının başına getirmişti.

Juventus'ta Maurizio Sarri'ye veda!