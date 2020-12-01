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  3. K-POP grubundan ‘Erik Dalı’ sürprizi! A.C.E erik dalı oynadı!

K-POP grubundan ‘Erik Dalı’ sürprizi! A.C.E erik dalı oynadı!

Dünyaca ünlü Güney Koreli KPop grubu ACE, Türkiye’deki hayranlarlarıyla çevrimiçi buluştukları platformda hiç beklenmedik bir sürprizle sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. ‘Erik Dalı’na kendi tarzlarını yansıtan grubun bu performansını 15 bin hayranı takip etti.

Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Türkiye'deki hayranlarına bir sürpriz yaptı. Ankara’daki Kore Kültür Merkezi’nde Türk hayranları ile çevrimiçi program aracılığıyla bir araya gelen grup "Erik Dalı' şarkısı eşliğinde dans etti.

K-POP grubundan ‘Erik Dalı’ sürprizi! A.C.E erik dalı oynadı!

Erik Dalı'na kendi tarzlarını yansıtan müzik grubunun dans performansını 15 bin hayranı takip etti.

Müziği duyar duymaz havaya giren grup üyeleri hayranlarını şoke etti. 

K-POP grubundan ‘Erik Dalı’ sürprizi! A.C.E erik dalı oynadı!

Grubun bu performansı kısa sürede sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı ve en çok konuşulan konular arasına girdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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