Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Türkiye'deki hayranlarına bir sürpriz yaptı. Ankara’daki Kore Kültür Merkezi’nde Türk hayranları ile çevrimiçi program aracılığıyla bir araya gelen grup "Erik Dalı' şarkısı eşliğinde dans etti.

Erik Dalı'na kendi tarzlarını yansıtan müzik grubunun dans performansını 15 bin hayranı takip etti.

Müziği duyar duymaz havaya giren grup üyeleri hayranlarını şoke etti.

Grubun bu performansı kısa sürede sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı ve en çok konuşulan konular arasına girdi.