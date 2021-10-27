Larin gitmeyi kafaya koydu! Premier Lig'e göz kırptı!Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıİslam karşıtlığı sınır tanımıyor! Fransa'da 7 cami daha bahanelerle kapatılacak27 Ekim ŞOK kataloğu 2021 | ŞOK'ta bu hafta neler var?Etiketçi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Etiketçi (Makineyle) Maaşları ve İş İlanlarıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü önemli açıklamalar! CHP ve HDP cibilliyetlerinin gereğini yaptılarTekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKiraz Zamkı ne demek, TDK'ya göre Kiraz Zamkı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolunda ilginç anlar! Sürücüler kaldırımdan giderek yayalardan yol istedi!Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kaan Yıldırım o soruyu cevaplamak yerine söyleşiyi terk etti! "Hadise sayesinde..."

Kaan Yıldırım o soruyu cevaplamak yerine söyleşiyi terk etti! "Hadise sayesinde..."

Evlenmeleri beklenirken yollarını ayıran Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisinden yakışıklı oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşide gelen 'Hadise' sorusu karşısında neye uğradığını şaşırdı. Söyelşiyi yarıda bırakarak apar topar oradan ayrıldı.

Kaan Yıldırım o soruyu cevaplamak yerine söyleşiyi terk etti! "Hadise sayesinde..."

Hadise ile ilişkilerini  geçtiğimiz haziran ayında ani bir kararla sonlandıran ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a, Hadise ile ilgili bir soru yöneltildi.

"ŞİMDİ HERKES SİZİ DAHA İYİ TANIYOR"

Mikrofonu eline alan bir öğrenci, Yıldırım'a, "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine neye uğradığını şaşıran 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.

Kaan Yıldırım o soruyu cevaplamak yerine söyleşiyi terk etti! Hadise sayesinde...

GÖNDERME MİYDİ?

Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin çıkardığı 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen, "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" şeklindeki sözler Kaan Yıldırım'a gönderme olduğu söylenmişti.

Kaan Yıldırım o soruyu cevaplamak yerine söyleşiyi terk etti! Hadise sayesinde...

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Ayrılığın ardından ünlü oyuncuyu çabuk unutan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kaan Yıldırım o soruyu cevaplamak yerine söyleşiyi terk etti! Hadise sayesinde...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT