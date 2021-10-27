Kaan Yıldırım o soruyu cevaplamak yerine söyleşiyi terk etti! "Hadise sayesinde..."

Hadise ile ilişkilerini geçtiğimiz haziran ayında ani bir kararla sonlandıran ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a, Hadise ile ilgili bir soru yöneltildi.

"ŞİMDİ HERKES SİZİ DAHA İYİ TANIYOR"

Mikrofonu eline alan bir öğrenci, Yıldırım'a, "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine neye uğradığını şaşıran 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.

GÖNDERME MİYDİ?

Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin çıkardığı 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen, "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" şeklindeki sözler Kaan Yıldırım'a gönderme olduğu söylenmişti.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Ayrılığın ardından ünlü oyuncuyu çabuk unutan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.