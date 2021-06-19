Kaan Yıldırım sosyal medya hesabında çıkan ayrılık iddialarına ateş püskürdü!

Uzun süredir birliktelik yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım kısa süre önce ayrılık haberlerini doğruladı. Ayrılık haberini doğrulayan paylaşım Hadise'den gelmişti. Ayrılıkları sonrası ortaya birden fazla iddia atılmasının ardından sessiz kalan Hadise, yeni şarkısını yayınladı. Hadise gibi sessiz kalıp projeleriyle ilgilenen Yıldırım ise o iddiaya sessiz kalamadı.

O İDDİA NEYDİ?

Ortaya atılan id-+diaya göre, ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş olduğu söyleniyor. Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. Çıkan iddiaların detayını öğrenmek için Ebru Gündeş'i arayan Yıldırım, Gündeş'ten tüm ayrıntıları öğrendikten sonra Hadise ile yaşadığı ilişkiyi noktaladı.

Ortaya atılan bu iddia Kaan Yıldırım'ın sessizliğini bozdurdu! Yıldırım bugün sosyal medya hesabında iddiaların asılsız olduğunu duyurduğu bir paylaşım yaptı "İlişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı"