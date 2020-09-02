Kaan Yıldırım'dan Hadise'li paylaşım "Küçük bir yol"
Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile çekilmiş bu pozunu sevenlerinin beğenisine sundu. Bir süre önce birlikte olmaya başlayan Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan ikiliden bu defa da Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını paylaştı.
Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra bir süre yalnız kalan Kaan Yıldırım aşkı Hadise'de buldu. Yaklaşık 8 aydır birlikte olan ikili aşklarını bir süre gizli yaşadıktan sonra herkese ilan etti. Sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını paylaşan ikiliye binlerce beğeni ve yorum geliyor.
Kaan Yıldırım, Hadise ile olan siyah beyaz bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın altına "Küçük bir yol" notu düşen Kaan Yıldırım ve Hadise'nin bu fotoğrafı büyük ilgi gördü.
KÜÇÜK BİR YOL
EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLİYOR
Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'la doludizgin bir ilişki yaşayan Hadise geçtiğimiz günlerde Kemer Country'de bahçeli ve havuzlu villa arayışına geçti. Bu olay Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği iddialarını da güçlendirdi.