Kaan Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafa Uraz Kaygılaroğlu'nun yaptığı yorum damga vurdu! "Sanırım ayrılacağız"

Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu samimi dostluklarıyla dikkat çekiyor. Bir süredir Erşan Kuneri çekimleri için çalışan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu kendisi gibi oyuncu arkadaşı Kaan Yıldırım'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yaptığı yorumla hayranlarını güldürdü.

Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üstsüz pozlarından sonra yeni bir poz daha paylaşan Kaan Yıldırım'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağarken Uraz Kaygılaroğlu'nun yaptığı yorum damga vurdu.

Uraz Kaygılaroğlu, Yıldırım'ın fotoğrafına, "Üstün çıplak fotoğraf koydun bir şey demedim, bir de üstüne dişlerini göstererek mi gülüyorsun? Hem de bacakların görünürken. Sanırım ayrılacağız" yorumunu yapması üzerine Kaan Yıldırım'dan da yanıt gecikmedi.

Kaan Yıldırım, fotoğrafına yorum yapan Uraz Kaygılaroğlu'na,"Yatakta koltuk altı kıllarını gösteren fotoyu koyarken düşünecektin! Seni Uyarmıştım!" şeklinde yanıt verdi. İkilinin bu atışması takipçilerini güldürdü.