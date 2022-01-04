Kaan Yıldırım'ın sevgilisi kim? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Kaan Yıldırım'ın sevgilisi kim? Bir süre ünlü şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşayan ve evlilik yolunda ilerlerken ani bir kararla ilişkisini bitiren ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le anılmıştı. İkili her defasında aşk iddialarını yalanlamıştı. Aradan geçen zamanın ardından Kaan Yıldırım'ın ismi bu kez de Tuğçe Açıkgöz ile aşk dedikodularına karıştı. Bizde bunun üzerine Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

KAAN YILDIRIM'IN SEVGİLİSİ KİM? TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

10 Şubat 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelen Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında Alaturka filmi ile yaşayan Tuğçe Açıkgöz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Sol Yanım dizisinde rol almaktadır. Tuğçe Açıkgöz, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 : Sol Yanım (Zeynep) (TV Dizisi)

2019 : Leke (Şirin) (TV Dizisi)

2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim) (TV Dizisi)

2014 : Alev (TV Filmi)

2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

2007 : Vatan Sağolsun (Elif) (TV Dizisi)

2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim) (TV Filmi)

2005 : Alaturka (Tuğçe) (TV Filmi)