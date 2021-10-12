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Kaba Kurgu ne demek, TDK'ya göre Kaba Kurgu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kaba Kurgu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kaba Kurgu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kaba Kurgu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kaba Kurgu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kaba Kurgu ne demek, TDK'ya göre Kaba Kurgu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaba kurgu ne demek? Kaba kurgu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaba kurgu kelimesi. Peki kaba kurgu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaba kurgu nedir, kaba kurgu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KABA KURGU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaba kurgu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kaba kurgu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Filme son biçimini vermek üzere seçilen çekimlerin, senaryodaki sıralanışa göre birbirine eklenerek oluşturulan ilk kurgusu

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