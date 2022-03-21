Kaba Kuşluk ne demek, TDK'ya göre Kaba Kuşluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaba kuşluk ne demek? Kaba kuşluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaba kuşluk kelimesi. Peki kaba kuşluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaba kuşluk nedir, kaba kuşluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KABA KUŞLUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaba kuşluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kaba kuşluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öğleden bir iki saat önceki zaman

