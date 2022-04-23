Kabalist ne demek, TDK'ya göre Kabalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kabalist ne demek? Kabalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kabalist kelimesi. Peki kabalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kabalist nedir, kabalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KABALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kabalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kabalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kabalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kabalacı (I)



KABALİST CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şair, âlim, mütefennin, feylesof, mutasavvıf ve kabalist olduğu kadar hayalperverdi.

