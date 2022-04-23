Kabare ne demek, TDK'ya göre Kabare kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kabare ne demek? Kabare TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kabare kelimesi. Peki kabare ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kabare nedir, kabare kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KABARE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kabare kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kabare kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kabare kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri

- Meyhane



KABARE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kabare tiyatrosu

