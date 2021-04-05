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Kabe örtüsünün bakım çalışmaları başladı

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmalarına başlanıldığı duyuruldu.

Kabe örtüsünün bakım çalışmaları başladı

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke’de bulunan Kabe'nin örtüsünün mevsimlik bakım çalışmalarının Ramazan ayı öncesinde başladığı söylendi.
Başkanlık, Kabe örtüsünün bakım çalışmasının 5 gün süreceğini söyleyerek söz konusu çalışmaya 14 teknisyenin katılacağını bildirdi.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK AMAÇLANIYOR

Kabe örtüsünün bakımından sorumlu teknisyenlere kalite kontrol, sağlık uzmanı ve iş sağlığı güvenliği biriminin eşlik edeceği duyuruldu.
Başkanlık söz konusu çalışmanın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerin arasında olduğunu söyledi.

Kabe örtüsünün bakım çalışmaları başladı

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