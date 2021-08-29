Kabil havaalanı yakınında patlama! 2 ölü 3 yaralı var

Afganistan basınından gelen bilgilere göre başkent Kabil'de havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinde patlama meydana geldi.Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Afganistan basınının aktardığı bilgiye göre başkent Kabil'de havalimanı Havalimanı yakınlarına atılan bir top mermisinin, bir eve isabet ettiği açıklandı. Afganistan basınının aktardığına göre saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

BIDEN'DEN UYARI GELMİŞTİ

Dün bir açıklama yapan Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.

GEÇEN HAFTAKİ 180 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. 6 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 180, yaralıların sayısı ise 200 olarak açıklanmıştı. Hayatını kaybedenlerin 13'ünün ABD askeri olduğu kaydedilmişti. Saldırıları DEAŞ-Horasan üstlenmişti.