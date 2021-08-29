Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreninde konuşuyor!Kabil havaalanı yakınında patlama! 2 ölü 3 yaralı varMuhittin Böcek'in acı günü! Ağabeyi Şadi Böcek koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti!Muhittin Böcek abisi Şadi Böcek kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü?Bilim Kurulu Üyesi Gündüz uyardı! Pandemi en çok aşısızları etkileyecek!Bakan Elvan açıkladı! Maaşa göre kredi dönemi geliyor!Deniz Uğur aşka geldi! Dudak dudağa paylaşımı olay oldu!Ordu'da ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan, seçim barajı ve yüz yüze eğitim açıklaması!Rafet El Roman'ın kızından babası hakkında bomba açıklamalar: "O gölgeden çıkmak daha zor”
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kabil havaalanı yakınında patlama! 2 ölü 3 yaralı var

Kabil havaalanı yakınında patlama! 2 ölü 3 yaralı var

Afganistan basının yaptığı açıklamaya göre başkent Kabil'de Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı yakınlarında patlama gerçekleşti. Alınan son bilgilere göre gerçekleşen patlamada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kabil havaalanı yakınında patlama! 2 ölü 3 yaralı var

Afganistan basınından gelen bilgilere göre başkent Kabil'de havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinde patlama meydana geldi.Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Afganistan basınının aktardığı bilgiye göre başkent Kabil'de havalimanı Havalimanı yakınlarına atılan bir top mermisinin, bir eve isabet ettiği açıklandı. Afganistan basınının aktardığına göre saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Kabil havaalanı yakınında patlama! 2 ölü 3 yaralı var

BIDEN'DEN UYARI GELMİŞTİ

Dün bir açıklama yapan Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.

Kabil havaalanı yakınında patlama! 2 ölü 3 yaralı var

GEÇEN HAFTAKİ 180 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. 6 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 180, yaralıların sayısı ise 200 olarak açıklanmıştı. Hayatını kaybedenlerin 13'ünün ABD askeri olduğu kaydedilmişti. Saldırıları DEAŞ-Horasan üstlenmişti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT