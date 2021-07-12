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  3. Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Milyonların merakla beklediği toplantı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak Kabine’nin ardından Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da kamuoyuna duyurulacak. İşte toplantının ana gündem maddeleri…

Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

AŞI PROGRAMI DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

TURİZM, EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASINDA AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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