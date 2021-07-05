Kabine toplandı! Bu kez gündemde bayram tatili var! İşte 5 Temmuz 2021 Kabine Toplantısı ana gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısı başladı. Toplantıda, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

3. DOZ AŞILAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nın da resmi tatil olması sebebiyle, Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda toplam tatil süresi 11 güne çıkacak. Ancak konuya ilişkin kesin açıklama, Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

TERÖR OPERASYONLARI

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.