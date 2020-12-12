Koronavirüs salgınının ülkemizde gözükmeye başladığı günlerden itibaren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasına kabine toplantıları girdi. Koronavirüs tedbirleri ve yasakları dahil Türkiye adına birçok konunun konuşulup karar verildiği kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor.

En son 30 Kasım'da toplanan kabine sonucunda bir dizi koronavirüs tedbiri ve yasağı açıklanmıştı. Aradan geçen 2 haftalık sürecin ardından vatandaşlar, tekrar kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta sorularını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak kabine toplantısının şu zamana kadar olduğu gibi Pazartesi ya da Salı günü saat 15.00'de toplanması bekleniyor. Toplantının gerçekleşmesinin ardından ise konuşulan konuları ve alınan kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan halka aktaracak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son koronavirüs tedbirleri şöyle:

"Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulama bugün saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır.

1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresindeki uygulamayı genel hatlarıyla hatırlatmak gerekirse;

• Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar açık olacaklardır. Bu işyerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

2. Yukarıda getirilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbir alınmıştır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere diğer illerimizde trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu istirham ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."