Kabiru Balogun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabiru Balogun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabiru Balogun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kabiru Balogun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kabiru Balogun 15 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kabiru Balogun Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kabiru Balogun, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kabiru Balogun'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kabiru Balogun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kabiru Balogun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kabiru Balogun şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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