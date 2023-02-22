Kabiru Mohd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabiru Mohd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabiru Mohd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kabiru Mohd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kabiru Mohd {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kabiru Mohd Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Kabiru Mohd'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kabiru Mohd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kabiru Mohd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kabiru Mohd şuan Doma United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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