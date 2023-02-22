Kabiru Tijjani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabiru Tijjani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabiru Tijjani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kabiru Tijjani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kabiru Tijjani 8 Ağustos 2002 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kabiru Tijjani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ikharo Sports yapmaktadır. Kabiru Tijjani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Kabiru Tijjani'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kabiru Tijjani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kabiru Tijjani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
1 Kasım 2022 yılında Enyimba Aba
Kabiru Tijjani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kabiru Tijjani şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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