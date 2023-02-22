Kabiru Tijjani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabiru Tijjani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kabiru Tijjani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kabiru Tijjani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.