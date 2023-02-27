Kablan Davy Ngoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kablan Davy Ngoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kablan Davy Ngoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kablan Davy Ngoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kablan Davy Ngoma 13 Ekim 1995 tarihinde Mantes-la-Jolie şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Kablan Davy N'Goma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kablan Davy Ngoma Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AY-Agency yapmaktadır. Kablan Davy Ngoma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kablan Davy Ngoma'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kablan Davy Ngoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kablan Davy Ngoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kablan Davy Ngoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kablan Davy Ngoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında SAS Epinal

15 Temmuz 2017 yılında Tarbes Pyrénées

1 Ocak 2018 yılında Bourges Foot 18

1 Temmuz 2018 yılında Avoine OCC

1 Temmuz 2019 yılında Canet Rous.

8 Şubat 2021 yılında Blansko

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2022 yılında RFCU Luxembourg

Kablan Davy Ngoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kablan Davy Ngoma şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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