Kablo Gruplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kablo Gruplama İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uygun ölçülerde kesilen kabloların sırasıyla uç açma ,terminal çakma, soket takma, bantlama ve test işlemine tabi tutan kişidir.

Kablo Gruplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kablo Gruplama İşçisi Maaşları

Kablo Gruplama İşçisi maaşı ortalama aylık 3.450 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kablo Gruplama İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Kablo Gruplama İşçisi Ne İş Yapar?

Kablo Gruplama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Depodan gelen kabloları kablo kesme makinalarında ölçülere göre kesmek,

b) Kesilen kablolar uç açma ve lehimleme işlemine tabi tutmak,

c) Kabloların uçlarına terminal çakma işlemini gerçekleştirmek.

d) Gruplama işlemine hazır hale gelen kabloları sırasıyla soket takma işlemi, bantlama işlemini yapmak,

e) Kabloları temassızlık, çalışıp çalışmadığı kontrol ederek test etmek,

f) Testen geçen malzemeyi ilgili birime göndermek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kablo Gruplama İşçisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Montajcılardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Montajcılardır.

Kablo Gruplama İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kablo Gruplama İşçisi mesleğinin meslek kodu 8212.20 olarak belirlenmiştir

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