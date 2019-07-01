Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı, Yalova’da kutlandı

YALOVA'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı, törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama etkinliklerine Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Liman Başkan Murat Akpınar, günün önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kabotaj Kanunu, milli ekonomimizin oluşturulmasında ilk önemli adım olarak nitelendirilecek hareket, cephede kazanılan savaşın ekonomi ile pekiştirileceğinin en önemli kanıtıydı. Kurtuluş Savaşı mücadelemizin sonunda denizcilikte de tam egemenlik anlayışı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan bu bayramı her yıl 1 Temmuz gününde "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutluyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından kurulan tersane ve yerli tekne firmalarının stantlarını gezen protokol, burada tekneler hakkında tek tek bilgi aldı. Ardından Yalova protokolü, Yalova İskelesi'nden kalkan tekne ile denize açılarak, Yürüyen Köşk açıklarında denize çelenk bıraktı. Protokolün teknesine Yalova Deniz Polisi tekneleri, deniz motorları ve balıkçı tekneleri de eşlik etti.

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