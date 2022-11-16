Kabus gibi hastalık yine ortaya çıktı! Çocukların yüksek riskte olduğu hastalıkta erken tedavi şart!

Dünya genelinde koronavirüsün etkileri tam anlamıyla bitmemişken kış aylarının gelmesiyle de grip vakalarının artması uzmanlardan uyarılar gelmesine neden olur. Bulaştığı zaman ciddi etkilere sebep olan virüslerden koruna yolları aranırken İngiltere'de ortaya çıkan kızıl hastalığı da ciddi sonuçlara yol açıyor.

ANORMAL DÜZEYDE ARTTI

Uzmanlar, özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen, ancak yetişkinlerde de görülebilen kızıl hastalığının anormal düzeyde arttığını açıkladı. Bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı olan kızıl, özellikle dil, yüz, koltuk altları ve kasık bölgesindeki kırmızı lekelerle kendini belli ediyor.

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KISA SÜREDE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ

Belirtilerinde ateş, halsizlik, boğazda ağrı, karın ağrısı, bulantı ve kusma ve boyun tutulması gibi semptomların görüldüğü hastalıkta tedavinin kısa sürede yapılması çok büyük bir önem taşıyor.

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ DERİDE KIZARIKLIKLAR

İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS), halka kızıl hastalığına dikkat etme çağrısı yaptı. Özellikle çocuklu aileleri uyaran uzmanlar, vaka sayısının normalin çok üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Vaka sayısının hızla yükselmesinde, muhtemelen Covid kurallarının kaldırılmasının da etkili olduğu belirtildi. Uzmanlar ayrıca belirtilerin benzer olması nedeniyle hastalığın Covid'le karıştırılabileceğini, yine de derideki kızarıklıklarla hastalığın fark edilebileceğini bildirdi.

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Hastalığın etkileri 1-2 gün içerisinde etkilerini gösterdiği ilk olarak da dilde kızarma şekliyle başlandığı belirtiliyor. Hastalık hakkında konuşan Uzman Doktor Chun Tang, “Bu hastalık İngiltere'de nadir görülüyordu ama son yıllarda çok arttı. Epey bulaşıcı bir hastalık” dedi.