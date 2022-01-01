Kabzımal ne demek, TDK'ya göre Kabzımal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kabzımal ne demek? Kabzımal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kabzımal kelimesi. Peki kabzımal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kabzımal nedir, kabzımal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KABZIMAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kabzımal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kabzımal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kabzımal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden kimse, sebze meyve toptancısı, komisyoncu

