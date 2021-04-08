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  3. Kaçak dağ keçisi avı yapanlar suç üstü basıldı!

Kaçak dağ keçisi avı yapanlar suç üstü basıldı!

Erzurum Oltu'da, şüpheli bir araç Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından durduruldu. Yapılan aramada kaçak avlanan üç şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaçak dağ keçisi avı yapanlar suç üstü basıldı!

Erzurum'un Oltu ilçesinde kaçak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı. Oltu'da yaban hayatı geliştirme sahasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Araçta çanta içerisinde kaçak avlanmış keçi etleri bulunurken, kaçak avlanan A.Ö, F.Y. ve M.Y. isimli üç kişinin silahlarına el konulup, tutanak tutularak cezai işlem başlatıldı. Av yapılan sahada ise Milli Parklar görevlileri tarafından bir erkek ve bir dişi yaban keçisinin kafaları ve diğer parçaları da bulundu. 3 şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre idari para cezası ve tazminat uygulanacağı belirtildi.

Kaçak dağ keçisi avı yapanlar suç üstü basıldı!

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