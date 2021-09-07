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  3. Kaçak göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Kaçak göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde gerçekleşen olayda kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs, hızını alamayarak şarampole doğru yuvarlandı. Kazada 16 kaçak göçmen yaralanırken minibüs şoförü ise hayatını kaybetti.

Kaçak göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kaza saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Kaçak yollarla sınırı geçen göçmenleri taşıyan 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikameti yönüne giderken şarampole devrildi..

Kaçak göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Olay, minibüs sürücüsü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüsün yoldan çıkıp, şarampole yuvarlanmasıyla gerçekleşti.

Kaçak göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Kazayı görenler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. 17 yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardım sonucu Van'daki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı olan minibüs şoförü Nadir Özdemir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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