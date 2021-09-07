Kaçak göçmen taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kaza saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Kaçak yollarla sınırı geçen göçmenleri taşıyan 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikameti yönüne giderken şarampole devrildi..

Olay, minibüs sürücüsü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüsün yoldan çıkıp, şarampole yuvarlanmasıyla gerçekleşti.

Kazayı görenler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. 17 yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardım sonucu Van'daki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı olan minibüs şoförü Nadir Özdemir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.