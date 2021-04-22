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  3. Kaçak kazı yapanlara suçüstü! Zonguldak'ta 3 şüpheli yakalandı

Kaçak kazı yapanlara suçüstü! Zonguldak'ta 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan ihbar üzerine harekete geçti. Zonguldak'ta 3 şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapanlara suçüstü! Zonguldak'ta 3 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta ekipler alınan ihbar üzerine harekete geçerek kaçak kazı yapanların peşine düştü.3 şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; A.Ç.(40), E.A. (30) ve İ.Ç. (41) isimli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Düzenlenen operasyon neticesinde, Beycuma Beldesi Osmanlı köyünde A.Ç. (40), E.A. (30) ve İ.Ç. (41) isimli şahıslar arazide kaçak kazı yaptıkları sırada 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela ve 1 adet makaralı calaska ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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