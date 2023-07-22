Kaçarken yakalandı! Ateşe verdiği ormanda az kalsın diri diri yanacaktı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangının kundakçısı yakalandı. Şüpheli K.Ç.'nin yangını çıkardığı anların görüntüsü de ortaya çıktı; alevler arasında dolaştıktan sonra kaçmış.

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Kaçarken yakalandı! Ateşe verdiği ormanda az kalsın diri diri yanacaktı!

K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. gece saatlerinde olay yerinde yakalandı.

Çeşme yangının kundakçısı yakalandı! Olay an

ALEVLER ARASINDA DOLAŞMIŞ

Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.'ye ait olduğu ifade edilen görüntüler deortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.'nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.

Çeşme yangının kundakçısı yakalandı! Olay an

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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