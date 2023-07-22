Kaçarken yakalandı! Ateşe verdiği ormanda az kalsın diri diri yanacaktı!

K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.
OLAY YERİNDE YAKALANDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. gece saatlerinde olay yerinde yakalandı.
Çeşme yangının kundakçısı yakalandı! Olay an
ALEVLER ARASINDA DOLAŞMIŞ
Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.'ye ait olduğu ifade edilen görüntüler deortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.'nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.
Çeşme yangının kundakçısı yakalandı! Olay an
Kaynak: İhlas Haber Ajansı