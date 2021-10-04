Kaçgöç ne demek, TDK'ya göre Kaçgöç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaçgöç ne demek? Kaçgöç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaçgöç kelimesi. Peki kaçgöç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaçgöç nedir, kaçgöç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kaçgöç kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kaçgöç kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KAÇGÖÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaçgöç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kaçgöç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dinî bir anlayışla Müslüman kadınların erkeklere görünmemeleri, bir arada oturup konuşmaktan kaçınmaları



KAÇGÖÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kaçgöç zamanında bile o erkekten ürkmezdi.

