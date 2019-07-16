Kaçırılan ikinci kaptan Ersin Yılmaz'ın ağabeyi konuştu

Kaçırılan 10 mürettebatın arasında bulunan geminin 2. kaptanı Ersin Yılmaz'ın ağabeyi Muhsin Yılmaz, "İkinci kaptan Ersin Yılmaz'ın abisiyim. Dün haberimiz oldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Hemen şirketle telefon bağlantısı yaptık. Onlar da bize gece yarısı gemiye silahlı korsanların baskın yaptığını ve onun haricinde herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ve haber beklediklerini söylediler."

"SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ HİÇBİR BİLGİMİZ YOK"

"Sağlık durumuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bugün öğrendiğimiz, 10 tane mürettebatı kaçırmışlar ve onlar içinde benim kardeşim de var. Kendisi 20 senedir denizci, 20 senedir kaptan. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kendisiyle Cuma günü telefonda görüştüm. Yola çıkacağını söyledi bana. 3 günlük yol olduğunu, Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne gideceklerini söyledi. Pazartesi günü Fildişi Sahili'nde olacaklarını söyledi bize. Ondan sonra da haber alamadık kendisinden." dedi.