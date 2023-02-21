Kacper Zych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Zych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Zych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Zych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Zych 12 Mayıs 2002 tarihinde Cieszyn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Roman Zych şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Zych Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kacper Zych, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Jastrzebie futbol takımında oynamaktadır. GKS Jastrzebie takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kacper Zych'nin GKS Jastrzebie ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kacper Zych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Zych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Zych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Zych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2021 yılında Karvina

15 Şubat 2023 yılında GKS Jastrzebie

30 Haziran 2023 yılında Karvina

Kacper Zych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Zych şuan GKS Jastrzebie takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Zych Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LKS Konczyce Male (2010 - 2013)MFK Karviná (2013 - 2021)

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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