Kadai Chihab Eddine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadai Chihab Eddine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadai Chihab Eddine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadai Chihab Eddine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadai Chihab Eddine 29 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadai Chihab Eddine Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Kadai Chihab Eddine'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kadai Chihab Eddine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kadai Chihab Eddine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadai Chihab Eddine şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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