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Kadar ne demek, TDK'ya göre Kadar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kadar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kadar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kadar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kadar ne demek, TDK'ya göre Kadar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadar ne demek? Kadar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kadar kelimesi. Peki kadar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kadar nedir, kadar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KADAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kadar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kadar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölçüsünde, derecesinde
- Büyüklüğünde, genişliğinde
- Dek
- Gibi
- Denli
- Süre belirten bir söz
- Miktarda, derecede
- Bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz

KADAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir.
- Bacak kadar çocuk.
- Avuç içi kadar yer.
- Saat ona kadar sokaklarda gezdi.
- İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur.
- Bu merdivenleri yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır.
- Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi.
- İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor.
- Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu.

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