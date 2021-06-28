KADEM ve TRT'den 'öğrenci yurdunda çıkan silahlar' haberine ilişkin açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Oda TV KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda silahlar bulunduğunu iddia etmişti. Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanların da fikirlerine yer veren ODA TV, silahların taşınmasına tanık olan çevre sakinleri ve öğrencilerin, uzun menzilli, ağır silahları görünce şoke olduğunu iddia etmişti.

KADEM VE TRT'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

KADEM'in yapılan açıklamada, öğrenci yurdunda bulunan silahların TRT'de çekilen FETÖ belgeseli için kullanılacağı ve söz konusu haberde geçen silahların tamamının imitasyon olduğu bildirildi. Bulunan silahların gerçek olarak medyaya yansıtılmasını 'hayal ürünü' olarak değerlendiren ve çıkan haberlerin derneği itibarsızlaştırmaya yönelik bir hareket olduğunu belirten KADEM, ifade edilen açıklamada şu bilgiler paylaştı:

"Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı', 'durumu gören öğrencilerin şoke olduğu' gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır."

Yurt binasının pandemi nedeniyle kapalı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

SELÇUK BAYRAKTAR HABERLERİ ALAYA ALDI

Yapılan haberi ve haber kaynağını Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tiye aldı.

Yapılan habere ve haberin kaynaklarına yanıt veren Bayraktar, "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi. İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor.." ifadeleri ile Game of Thrones dizisinden ejderha fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.