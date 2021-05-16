Tam kapanma döneminin bitmesine saatler kala İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gönderildi. Sürecin tüm detayları açıklandı. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni bir karar alındı. Bunun üzerine Kademeli normalleşme 65 yaş ve üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı 2021 ? 65 yaş üstü yasak var mı? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Tüm detaylar haberimizde...

KADEMELİ NORMALLEŞME 65 YAŞ VE ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021 ?

Kademeli normalleşme sürecinde iki doz aşısını olan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar herkes için sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulacak. Bu kapsamda aşısını olan 65 yaş üzeri vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar.

Aşı olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar, kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklar.

KADEMELİ NORMALLEŞME 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK VAR MI 2021 ?

Kademeli normalleşme sürecinde aşısını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Aşısını olan 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.

Bakanlığın genelgesinde şu ifadeler yer alıyor:

" Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."