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  3. Kademeli normalleşme Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk yaşattı

Kademeli normalleşme Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk yaşattı

Antalya ve Muğla'da sahillerinde, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte hareketlilik oluştu.

Kademeli normalleşme Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk yaşattı

Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Lara plajlarına gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 80'e ulaştı. Nemden etkilenen Antalyalılar, sahillerde güneşlendi, yürüyüş yaptı, bazıları da bisiklet sürdü.

Polis ekipleri, sahillerde sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kademeli normalleşmeyle birlikte özellikle bazı kamu kurumları ile alışveriş merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu. Bazı caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde kontrollerini sürdürüyor.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Fethiye, Bodrum ile Datça'da plajlarda hareketlilik yaşandı.

Bodrum ilçesinin Paşatarlası, Kumbahçe Plajı ile marina caddesinde vatandaşlar ile turistler denize girip, güzel havanın keyfini çıkardı. Fethiye ilçesinde de Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de yoğunluk oluştu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi.

Muğla genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerine devam ediyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kademeli normalleşme Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk yaşattı

Kademeli normalleşme Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk yaşattı

Kademeli normalleşme Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk yaşattı

Kademeli normalleşme Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk yaşattı

Kademeli normalleşme Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk yaşattı

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