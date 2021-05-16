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Kademeli normalleşme kreş, anaokulu açık mı 2021? Kreş ve anaokulları ne zaman açılacak?

Çalışan ailelerine çocuklarının zaman geçirdiği kreş ve anaokulların durumu. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile netleşti. Peki Kademeli normalleşme kreş, anaokulu açık mı 2021? Kreş ve anaokulları ne zaman açılacak?

Kademeli normalleşme kreş, anaokulu açık mı 2021? Kreş ve anaokulları ne zaman açılacak?

Kademeli normalleşme süreci İçişleri Bakanlığın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi ile netleşti. Böylece kreş ve  anaokullarının durumu da netleşmiş oldu. Kreş ve anaokullarının durumunu merak eden vatandaşlar da internet arama motorlarında Kademeli normalleşme kreş, anaokulu açık mı 2021? Kreş ve anaokulları ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. 

Kademeli normalleşme kreş, anaokulu açık mı 2021? Kreş ve anaokulları ne zaman açılacak?

KADEMELİ NORMALLEŞME KREŞ, ANAOKULU AÇIK MI 2021?

İçişleri Bakanlığın genelgesine göre kademeli normalleşme döneminde anaokulları ve kreşler faaliyetlerine devam edecek. 

Bakanlığın genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir."

Tayfun Altuntaş
Editör
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