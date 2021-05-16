Kademeli normalleşme sokağa çıkma yasağı var mı 2021? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesiyle kademeli normalleşme sürecine geçileceği açıklandı. Kademeli normalleşmenin detayları merak edilirken, İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Peki kademeli normalleşme sokağa çıkma yasağı var mı 2021? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 2021...

KADEMELİ NORMALLEŞME SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021?

İçişleri Bakanlığının hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini de içeren kademeli normalleşme genelgesini yayınlamasıyla detaylar merak konusu oldu. Kademeli normalleşme 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasaklarının belirli saatler dahilinde devam edeceği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesine göre sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021

Yayımlanan genelge ile kademeli normalleşme detayları netleşmeye başladı. Tam kapanmadan kademeli normalleşme sürecine geçildiği dönemde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan kararlarla hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Böylelikle 19:00 olan kısıtlama başlangıcı hafta içi yeniden 21:00’e çekilmiş oldu.

KADEMELİ NORMALLEŞME NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Hafta sonu sokak kısıtlaması ise yine Cuma 21:00’de başlayacak ve pazartesi saat 05:00’te sona erecek. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Yani kademeli normalleşmedeki bu süreç 1 Haziran’a kadar devam edecek.