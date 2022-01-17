Kadife Elli ne demek, TDK'ya göre Kadife Elli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadife elli ne demek? Kadife elli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kadife elli kelimesi. Peki kadife elli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kadife elli nedir, kadife elli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KADİFE ELLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadife elli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kadife elli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen (kimse)

- Amaca yönelik olarak düşüncesini belli etmeden, hissettirmeden hareket eden (kimse)

