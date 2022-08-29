Kadıköy metrosunda akıl almaz olay! Metro raylarına uzanıp güneşlenir gibi pozisyon aldı!

Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına keyif yapar gibi uzandı. Ellerini güneşlenir gibi başının arkasına alan vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kadıköy metrosunda akıl almaz olay! Metro raylarına uzanıp güneşlenir gibi pozisyon aldı!

Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı pes dedirtti.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı. Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kadıköy metrosunda akıl almaz olay! Metro raylarına uzanıp güneşlenir gibi pozisyon aldı!

Kadıköy metrosunda akıl almaz olay! Metro raylarına uzanıp güneşlenir gibi pozisyon aldı!

Kadıköy metrosunda akıl almaz olay! Metro raylarına uzanıp güneşlenir gibi pozisyon aldı!

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