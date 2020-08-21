Kadıköy olayındaki o polisler göreve geri döndü!

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de bir kadına müdahalesi tepki çeken ve görevden uzaklaştırılan 2 polisin göreve iade edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos 2020 tarihinde R.B. isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Yaşanan olayda, İstanbul Kadıköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin mukavemet gösteren bir genç kızı gözaltına aldığı sırada çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı belirtmişti.